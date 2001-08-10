В Охинском районе завершились командно-штабные учения по ликвидации последствий землетрясения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охинском районе завершились масштабные командно-штабные учения, направленные на отработку действий при землетрясении. Специалисты проверили готовность экстренных служб, оценили слабые места в системе защиты населения и улучшили координацию между ведомствами.
Как рассказали ТИА "Острова" в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, учения прошли под руководством начальника ведомства Любомира Мухи. Основной задачей стало повышение эффективности реагирования местных служб на возможные чрезвычайные ситуации.
Мероприятие разделили на два этапа. Первый включал заседание комиссии по ЧС в администрации Охинского района, где представители различных ведомств представили планы действий при землетрясении. Участники обсудили эвакуацию населения, развертывание временных пунктов размещения и выявили потенциальные уязвимости в системе защиты.
На втором этапе отработали управление силами и средствами для ликвидации последствий ЧС. По словам организаторов, такие тренировки помогают оперативно устранять недостатки и повышать безопасность жителей.
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