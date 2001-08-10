Всероссийский конкурс "Моя профессия – ИТ" открыл новый сезон для сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На президентской платформе "Россия – страна возможностей" стартовал новый сезон всероссийского конкурса "Моя профессия – ИТ". Как сообщает ТИА "Острова", жители Сахалинской области от 12 лет могут подать заявку на участие и получить шанс проявить себя в сфере информационных технологий.
Конкурс направлен на поиск и поддержку талантливых специалистов в ИТ-сфере. В 2025 году проект вошел в линейку мероприятий президентской платформы, что значительно расширило его масштабы. Организаторы ожидают более 25 тысяч участников со всей страны, которые смогут пройти обучение по трем направлениям: дизайн, разработка и менеджмент. "Для ребят это возможность не только проявить свои способности, но и найти партнеров или инвесторов для реализации проектов", – отметил первый заместитель генерального директора платформы Геннадий Гурьянов.
Участников разделят на две категории: школьники (12-18 лет) и специалисты (от 16 лет). После регистрации конкурсантам предстоит пройти образовательный курс и тестирование. Лучшие команды получат возможность работать над реальными бизнес-кейсами от партнеров проекта, включая задачи по развитию отечественного софта и применению современных технологий. Как рассказали ТИА "Острова" в оргкомитете конкурса, осенью 2025 года пройдут окружные финалы в пяти федеральных округах.
Конкурс включен в официальный перечень интеллектуальных соревнований на 2024/25 учебный год, что дает участникам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Руководитель проекта Мичил Стручков подчеркнул: "Это сообщество молодых талантов, которые своими идеями помогают строить технологическое будущее страны". Организаторы приглашают всех заинтересованных жителей Сахалинской области присоединиться к конкурсу и попробовать свои силы в ИТ-сфере.
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