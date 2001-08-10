Сахалинцам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минтруд предложил новый график выходных на 2026 год — россияне смогут отдыхать до 12 дней подряд в новогодние праздники. Однако эксперты предупреждают: некоторые месяцы окажутся невыгодными для отпуска из-за разницы в расчетах зарплаты и отпускных.

Министерство труда разработало проект постановления, регулирующего перенос выходных дней в 2026 году, и вынесло его на общественное обсуждение. Согласно документу, субботу 3 января перенесут на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января — на четверг 31 декабря. Если инициативу утвердят, россиян ждут продолжительные каникулы: новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года (12 дней подряд). Кроме того, длинные выходные ожидаются в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Аналогичный перенос запланирован и на конец 2026 года — новогодние каникулы начнутся 31 декабря.

Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob, объяснил, как распределение выходных повлияет на отпускные выплаты. По его словам, чем меньше рабочих дней в месяце, тем невыгоднее брать отпуск сотрудникам с окладом. Например, в январе 2026 года при 15 рабочих днях стоимость одного дня будет выше, чем в июле, где их 23. Поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, работники могут потерять в деньгах, если возьмут отпуск в "короткие" месяцы. Наименее выгодными для отпуска станут январь, май и февраль, а самым подходящим — июль.

Для сотрудников с окладом дополнительные выходные не изменят размер зарплаты, но повлияют на стоимость рабочего дня. У тех, кто работает по сдельной или почасовой системе, доход может снизиться из-за меньшего количества рабочих дней. Однако, как сообщает ТИА "Острова", Трудовой кодекс гарантирует таким работникам компенсацию за нерабочие праздники — ее размер определяет работодатель. Эксперты советуют планировать отпуск с учетом этих факторов: например, вместо января 2026-го выбрать декабрь 2025 года, где рабочих дней больше.