В Южно-Сахалинске подключил 527 домов к газу с начала 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск ускорил реализацию программы социальной догазификации, подключив к газовым сетям 527 частных домовладений с начала 2025 года. Жители не только снижают расходы на отопление, но и вносят вклад в улучшение экологии города, отказываясь от угольных котлов.

Одна из участниц программы, Майя Евраш с улицы Цветной, поделилась преимуществами перехода на голубое топливо 5 июля: "Сократились материальные затраты, исчезли копоть и грязь. Теперь не нужно тратить время на растопку котла, а воздух в городе стал чище". Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, семья получила компенсацию до монтажа оборудования, что существенно снизило финансовую нагрузку. Специализированные компании помогают горожанам с выбором котлов и проведением согласований.

Исполняющая обязанности начальника отдела газификации Елена Кратенок сообщила: "Старт программы позволил подключить свыше 12 тысяч домовладений. До конца года планируем газифицировать ещё 600 объектов, включая Владимировку, где "Газпром газораспределение" сейчас прокладывает сети". Муниципалитет компенсирует до 180 тысяч рублей на подготовку домов к газу, а льготные категории (ветераны, инвалиды, семьи участников СВО) получают дополнительные 50 тысяч рублей на оборудование.

В рамках проекта "Чистый воздух" собственники, перешедшие с угольного отопления, могут возместить затраты на монтаж и технику независимо от социального статуса. Администрация рекомендует заранее готовить внутридворовые сети и изучать технические требования на официальном сайте yuzhno-sakh.ru. Консультации проводят по адресу: пр. Мира, 64А (пн-пт 9:00-17:15) и телефону 300-584 (доб. 4,6,7).

Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин курируют программу, отмечая её значение для повышения качества жизни и экологии региона.