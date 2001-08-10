Рабочие завершают установку пандуса на улице Горной в Синегорске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Синегорске на улице Горной, 6 подходят к завершению работы по созданию безбарьерной среды для жителя с ограниченными возможностями здоровья Николая Галиулина. Специалисты монтируют финальные элементы пандуса после комплексной адаптации квартиры и подъезда, что значительно улучшит качество жизни горожанина.
Рабочие уже расширили дверные проемы, переоборудовали санузел, установили подъемник в подъезде и смонтировали входной пандус. Сегодня бригады завершают ограждения, а завтра приступят к укладке противоскользящего покрытия из резиновой крошки. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, параллельно решают организационные вопросы: передают оборудование на обслуживание управляющей компании и инструктируют социальных работников по правилам эксплуатации техники.
"Мы уделяем особое внимание не только технической реализации, но и дальнейшему обслуживанию объектов", — пояснил заместитель начальника управления Артем Шипилов. Ситуацию лично контролирует глава муниципалитета Сергей Надсадин, подчеркивающий приоритетность создания комфортной городской среды для маломобильных граждан. После завершения работ на этой неделе объект официально введут в эксплуатацию.
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