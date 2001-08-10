Сахалинская область начала подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область активно готовится к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов, планируя завершить не менее 30% всех необходимых работ к 1 июля. На эти цели региональный бюджет выделил свыше 1 миллиарда рублей в виде субсидий муниципалитетам для обеспечения надежной подачи тепла и воды населению.

Ряд районов уже демонстрирует высокие темпы работ. В Макаровском и Корсаковском районах специалисты капитально ремонтируют котельное оборудование. Рабочие Холмского района заменили 40% запланированных участков теплотрасс, а в Александровске-Сахалинском перевыполняют график по обновлению водопроводных сетей (61%) и подготовке водозаборов (40%). Параллельно область снабжает твердым топливом жителей частных домов с угольным отоплением. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, к зиме готовят 493 ключевых объекта: 194 котельные, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 насосные станции и 104 объекта водоотведения.

"Мы приступили к подготовке сразу после завершения прошлого отопительного периода, – пояснил заместитель министра ЖКХ региона Роман Плотников. – До холодов необходимо выполнить порядка 140 мероприятий для гарантии бесперебойного теплоснабжения сахалинцев и курильчан". В рамках подготовки в 2025 году рабочие капитально отремонтируют 14,3 км тепловых сетей, 20 км водопроводных сетей и 5,8 км сетей водоотведения, а также заменят изоляцию на 3,8 км теплотрасс.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко взял ход подготовки к отопительному сезону на личный контроль, подчеркивая важность своевременного и качественного выполнения всех запланированных работ.