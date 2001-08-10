Сахалинцы сдали 41 тонну вторсырья за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За первые шесть месяцев 2025 года пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске принял от жителей рекордные 41 тонну отходов. Более четырех тысяч островитян сознательно посетили экопункт, участвуя в раздельном сборе по нацпроекту «Экологическое благополучие», что демонстрирует растущую экологическую ответственность горожан.

Лидером среди сдаваемых фракций стал картон: жители региона принесли 21 000 кг, что составило половину всего принятого объема. На втором месте оказалось стекло — сахалинцы сдали 12,5 тонн. Активно пользовались островитяне и возможностью сдать книги (почти 4,4 тонны), а также различные виды пластика: ПЭТ-бутылки (1802 кг), смешанную пленку (690 кг) и флаконы из ПНД (343 кг). Как рассказали ТИА "Острова" в АО «Управление по обращению с отходами», вся собранная макулатура отправится на перерабатывающие предприятия для производства новой бумажной продукции, упаковки и других изделий.

Специалист по работе с вторичными материальными ресурсами Анастасия Ченских подчеркнула миссию пункта: "Главная задача экопункта – мотивировать жителей на сдачу вторичных ресурсов и создать культуру раздельного сбора отходов и осознанного потребления. Мы фиксируем устойчивый рост числа участников, и это важнее сиюминутных показателей". Помимо приема сырья, большой популярностью у горожан пользуется зона книгообмена. Многие жители регулярно приносят прочитанные книги и забирают другие из постоянно обновляющегося ассортимента пункта, давая литературе вторую жизнь.

Экопункт продолжает работу по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 14. График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 (технический перерыв с 14:00 до 15:00). За сданное вторсырье горожане получают символическое денежное вознаграждение – от 1 до 10 рублей за килограмм, в зависимости от вида отходов.