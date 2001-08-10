Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Образовательная программа «Проводники карьеры» от Центра профессионального развития «Острова» — проект от Росмолодёжь, начнёт работу в 45 регионах России. Цель программы — повысить квалификацию специалистов центров карьеры университетов и колледжей, помогая молодым людям строить успешные профессиональные траектории. Онлайн-курс начнётся в июле. Подать заявку для участия можно по ссылке. Обучение пройдёт в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.

Более 200 специалистов из разных регионов страны примут участие в образовательной программе. Среди них — сотрудники центров карьеры, профессиональные консультанты, специалисты по развитию карьеры студентов и выпускников колледжей и вузов, а также участники проекта «Больше, чем работа».

Программа включает современные методики карьерного консультирования, использование инструментов искусственного интеллекта, взаимодействие с работодателями и развитие бренда центров карьеры. Участники программы освоят передовые подходы к управлению профессиональными траекториями студентов и выпускников.

«Эта программа — не просто курс повышения квалификации, а уникальная возможность для специалистов, работающих с молодёжью, получить новые знания и навыки, необходимые для эффективной работы в современных условиях», — директор центра профессионального развития «Острова» Валерия Шайхвалиева.

Участники курса получат удостоверение о повышении квалификации. Программа «Проводники карьеры» была разработана на Сахалине и впервые представлена в ноябре 2024 года. Её уникальность заключается в комплексном подходе к подготовке специалистов, обеспечивающих профессиональное развитие молодых россиян.

Центр профессионального развития «Острова» активно взаимодействует с ведущими вузами страны, такими как Самарский университет, Альметьевский государственный технологический университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева и Уральский федеральный университет. Образовательные учреждения участвуют в разработке и внедрении новых методик поддержки профессионального роста молодёжи.

«Отмечу, что сегодня у центра профессионального развития “Острова” стоит ряд задач по проведению образовательных программы на территории страны. Всего их будет 10, и в них задействуют специалистов из более 20 субъектов России. Для этого разработан план мероприятий, который будет реализован в рамках субсидии от Росмолодёжи», — добавляет руководитель Агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Сахалинская область стала одним из лидеров в развитии инновационных подходов к профессиональному развитию молодёжи, демонстрируя свою готовность делиться опытом и знаниями с регионами всей России.

Центр профессионального развития «Острова» открыл свои двери благодаря участию во Всероссийском конкурсе по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики среди субъектов Российской Федерации. По его итогам было определено 12 регионов-победителей, куда вошла и Сахалинская область. Главным направлением центра является профессионально развитие молодёжи.

В августе 2023 года на всероссийском форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы проект круглогодичного центра компетенций представили заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко и участникам форума. Официальное открытие состоялось 4 апреля 2024 года. Сахалинская область и регионы-победители представили деятельность центров Президенту России Владимиру Путину по видеосвязи. Президент отметил высокую значимость деятельности таких учреждений для продолжения выстраивания системы равных возможностей молодёжи, в том числе профессиональных.