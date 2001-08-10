Пилотный проект платных парковок стартует в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск начинает внедрение платных парковок, чтобы упорядочить парковку машин и разгрузить центр города. Первый тестовый этап проекта стартует уже завтра, 17 июля 2025 года, на улице Дзержинского, где власти активно обсуждают детали системы с жителями для ее адаптации под реальные потребности.
Администрация города организовала серию проектных семинаров, где южносахалинцы делятся опытом, предлагают решения и обсуждают сценарии развития новой парковочной системы. Известный урбанист Святослав Мурунов, курирующий этот социальный процесс, представил участникам результаты масштабного анкетирования. Более двух тысяч горожан высказали свое мнение о транспортной доступности и организации парковок в разных районах.
Святослав Мурунов подчеркнул сложность транспортной системы, отметив, что нельзя просто ввести платные парковки без анализа последствий. Эксперт выделил необходимость защиты дворов от хаотичной парковки, разработки льгот и синхронизации графиков с учреждениями. Он акцентировал важность гибких тарифов, охраны дворовых территорий от перегрузки и развития информационной системы для мониторинга свободных мест. Мурунов констатировал автомобилецентричность Южно-Сахалинска, призвав к сбалансированным изменениям при обязательном обсуждении каждого шага.
По итогам диалога с жителями разработчики внедрили новую функцию в приложение RuParking – теперь пользователи могут заранее видеть наличие свободных парковочных мест. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, одна из участниц семинаров, Светлана Садовая, уже опробовала паркомат на пилотной улице Дзержинского. Она отметила простоту использования системы, удобство и доступную цену (30 рублей в час), а также экономию времени благодаря возможности гарантированно найти место. Для длительных поездок Садовая рассматривает альтернативы – такси или общественный транспорт.
Жители активно включились в обсуждение нововведений, предлагая рациональные шаги по корректировке системы. Их позицию поддержал депутат Сахалинской областной Думы Николай Артеменко. Он назвал проблему парковки насущной, подчеркнув важность привлечения жителей к разработке стратегии и использования опыта других городов. Артеменко положительно оценил сбор обратной связи через анкетирование и открытые встречи.
Специалисты продолжат сбор аналитики и тестирование пилотных зон платной парковки до октября 2025 года. Горожане могут присоединиться к обсуждению через анкеты, онлайн-чаты и семинары.
Напоминаем, серия проектных семинаров продолжается: ближайшие встречи пройдут 16 и 17 июля в Сахалинской областной библиотеке (ул. Хабаровская, 78). Начало в 17:00, вход свободный. Администрация приглашает активных жителей участвовать в формировании системы, которая учтет интересы всех горожан.
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