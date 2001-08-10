Новобранцы ВВО на Сахалине провели учения по установке и разминированию мин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инструкторы гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели для новобранцев, заключивших первые контракты, специальные занятия по минно-взрывному делу. Военнослужащие отрабатывали установку, обнаружение и обезвреживание мин-ловушек и растяжек, которые условный противник мог разместить на местности.

Учения прошли на полигоне "Троицкий". Здесь сахалинские бойцы учились обнаруживать противотанковые и противопехотные мины, а также осваивали практические действия по их обезвреживанию с применением современных комплектов разминирования.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, для максимальной эффективности обучения инструкторы разделили военнослужащих на две учебные группы. Первая группа сосредоточилась на тактике минирования участков местности, создавая учебные минные поля. Вторая группа отрабатывала навыки обнаружения этих заграждений и последующей нейтрализации взрывных устройств.

Инженерная подготовка, включающая минно-взрывное дело, остается одной из ключевых дисциплин в боевой учебе гвардейского армейского корпуса ВВО. Командование уделяет постоянное внимание отработке этих критически важных навыков всеми военнослужащими, особенно вновь прибывшими в часть.