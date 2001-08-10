Мэр Южно-Сахалинска потребовал завершить ремонт проспекта Мира к осени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поставил подрядчику капитального ремонта проспекта Мира жесткую задачу: открыть проезжую часть и тротуары для движения автомобилей и пешеходов к осени. Несмотря на значительный объем уже выполненных работ, компания столкнулась с проблемами взаимодействия с сетевыми организациями, логистики и ресурсного обеспечения.
На выездном рабочем совещании на участке от улицы Сахалинской до Пионерской мэр проинспектировал ход строительства. Поводом для проверки послужили обращения горожан через Муниципальный центр управления, которые жаловались на неудобства от ведения работ. Надсадин заслушал доклады специалистов профильного департамента администрации и представителей подрядной организации, после чего сформулировал ключевые приоритеты.
На текущий момент строители возвели две опоры нового моста через реку Рогатка и смонтировали балки пролетных строений. Рабочие практически завершили укладку основания на всей протяженности участка. Сейчас дорожники прокладывают ливневую канализацию. Параллельно специалисты монтируют слои дорожной одежды, устанавливают бордюры и выполняют другие необходимые операции.
Однако подрядчик испытывает трудности. Компании приходится решать вопросы, связанные с корректировками проекта и нехваткой оборотных средств. Мэр Надсадин признал наличие рисков, но подчеркнул, что и заказчик (профильный департамент), и подрядчик должны проработать все возможности, чтобы избежать незавершенных работ на проезжей части к зиме. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, Сергей Надсадин поручил ответственным службам муниципалитета и подрядчику оперативно решать все возникающие вопросы, включая минимизацию пыли на стройплощадке для снижения дискомфорта жителей. Мониторинг хода работ продолжится.
Капитальный ремонт улично-дорожной сети Южно-Сахалинска проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лично контролирует эти работы, так как повышение качества дорог напрямую влияет на безопасность всех участников движения.
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