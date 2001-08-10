Минстрой России запустил конкурс для городских сообществ в рамках «Городских интонаций»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Минстрой России запустило всероссийский конкурс для местных сообществ в рамках программы «Городские интонации», приём заявок продлится до 30 сентября 2025 года. Победители представят проекты на фестивале в декабре и поборются за награду в рамках Национальной премии по формированию комфортной городской среды.
К участию приглашают активных горожан, блогеров, НКО, СМИ, образовательные организации и корпоративные фонды. Конкурс пройдет в четырёх номинациях: «Сила сообщества», «Медиа для города», «Бизнес рядом» и «Точка сборки». Как сообщает ТИА "Острова" в Минстрое РФ, экспертный совет сначала отберёт проекты заочно, после чего авторы лучших инициатив представят их на очном всероссийском фестивале.
Участники подают работы в трёх форматах:
Видеоролики (до 3 минут, MP4, ≤300 МБ);
Лонгриды с фото (до 7000 знаков, DOC/PDF + до 10 изображений JPG/PNG ≤10 МБ);
Подкасты (до 15 минут, MP3, ≤100 МБ).
Конкурс поддерживает цели Указа Президента №309 от 2024 года и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Организатором выступает движение «Городские реновации» при поддержке Минстроя. Церемония награждения финалистов состоится в декабре 2025 года.
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