Минстрой России запустил конкурс для городских сообществ в рамках «Городских интонаций»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минстрой России запустило всероссийский конкурс для местных сообществ в рамках программы «Городские интонации», приём заявок продлится до 30 сентября 2025 года. Победители представят проекты на фестивале в декабре и поборются за награду в рамках Национальной премии по формированию комфортной городской среды.

К участию приглашают активных горожан, блогеров, НКО, СМИ, образовательные организации и корпоративные фонды. Конкурс пройдет в четырёх номинациях: «Сила сообщества», «Медиа для города», «Бизнес рядом» и «Точка сборки». Как сообщает ТИА "Острова" в Минстрое РФ, экспертный совет сначала отберёт проекты заочно, после чего авторы лучших инициатив представят их на очном всероссийском фестивале.

Участники подают работы в трёх форматах:

Видеоролики (до 3 минут, MP4, ≤300 МБ);

Лонгриды с фото (до 7000 знаков, DOC/PDF + до 10 изображений JPG/PNG ≤10 МБ);

Подкасты (до 15 минут, MP3, ≤100 МБ).

Конкурс поддерживает цели Указа Президента №309 от 2024 года и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Организатором выступает движение «Городские реновации» при поддержке Минстроя. Церемония награждения финалистов состоится в декабре 2025 года.