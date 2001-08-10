Образовательные учреждения района становятся лучше благодаря идеям школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 общественно-значимых проектов реализуются на территории Поронайского района в рамках проекта «Молодежный бюджет». Все они направлены на обустройство и оснащение школ, детских садов и их прилегающих территорий. На эти цели выделено 25 миллионов рублей из областного бюджета.

В рамках проекта школьники инициировали создание современных кабинетов информатики и робототехники в школе № 1, школе № 8 и школе села Малиновка. Эти кабинеты будут оснащены компьютерным оборудованием, программно-аппаратными комплексами, оборудованием для обучения пилотированию беспилотников, цифровыми лабораториями и квадрокоптерами.

Для внедрения новых методов обучения и воспитания на уроках будут обновлены кабинеты естественно-научного цикла в школе № 2 и кабинет химии в школы № 7, который станет современной химической лабораторией.

В школе пгт Вахрушев отремонтируют школьное крыльцо, в школе села Восток обустроят входную зону и раздевалку для старшей школы, а в школе села Леонидово — холл и рекреацию на первом этаже. В школе села Гастелло будет создана патриотическая зона в фойе школы. Также по инициативе школьников в зале спортивного комплекса Авангард будут установлены новые тренажеры.

В школе-интернат № 3 установят доски почета «Лучшие ученики» и «Лучшие спортсмены». А школьники села Малиновка решили направить свою инициативу на обустройство военно-патриотического лагеря «Будь готов».

Поронайские школьники принимают участие в молодежном инициативном бюджетировании с 2018 года. За это время были реализованы десятки проектов, благодаря которым удалось улучшить инфраструктуру образовательных учреждений и общественных пространств. В рамках проекта появились пришкольные дворы, детские площадки, обустроены «Точки роста». Программа по развитию инициативного бюджетирования реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. По словам главы Сахалинской области, «Молодежный бюджет» формирует у подрастающего поколения активную гражданскую позицию и понимание работы системы государственного управления.