Сахалинское отделение СФР упростило выплаты на новорожденных с 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское отделение Социального фонда России (СФР) с января 2025 года назначило единое пособие родителям 15 742 детей до 17 лет. Ключевыми нововведениями стали беззаявительный порядок выплат на новорожденных в семьях, уже получающих поддержку, и возможность синхронизировать сроки получения пособий на всех детей.
Как сообщает ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, островным семьям достаточно подать одно заявление — специалисты фонда самостоятельно проверяют данные через межведомственное взаимодействие. Претендовать на выплаты могут граждане РФ, постоянно проживающие в стране. При оценке нуждаемости эксперты учитывают совокупные доходы семьи, имущество и занятость родителей (или уважительные причины отсутствия работы).
Размер пособия варьируется: на ребенка выплачивают 50% (11 696,50 руб.), 75% (17 544,75 руб.) или 100% (23 393 руб.) детского прожиточного минимума региона. Беременные, вставшие на учет до 12 недель, получают 50–100% (13 144–26 288 руб.) ПМ для трудоспособных. Выплаты действуют 12 месяцев, продление требует нового заявления, которое можно подать за месяц до окончания срока.
С 2025 года при рождении ребенка в семье, уже получающей пособие на старших детей, отделение СФР автоматически назначает выплату новорожденному без дополнительных заявлений и проверок. Также родители теперь могут синхронизировать сроки выплат: в последний месяц действия пособия на одного ребенка разрешено переоформить документы сразу на всех детей.
По вопросам оформления специалисты контакт-центра СФР (8-800-100-00-01, звонок бесплатный) проконсультируют жителей области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
13:13 10 Июля В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
18:41 11 Июля Рыбная ярмарка прошла в Южно-Сахалинске ко Дню рыбака
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 12:01 Вчера В Быкове завершают строительство дома для 60 семей
- 09:11 14 Июля На Сахалине открылась выставка "Скульпторы о войне"
- 10:11 11 Июля В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России
- 09:38 10 Июля Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?