Сахалинское отделение СФР упростило выплаты на новорожденных с 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское отделение Социального фонда России (СФР) с января 2025 года назначило единое пособие родителям 15 742 детей до 17 лет. Ключевыми нововведениями стали беззаявительный порядок выплат на новорожденных в семьях, уже получающих поддержку, и возможность синхронизировать сроки получения пособий на всех детей.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, островным семьям достаточно подать одно заявление — специалисты фонда самостоятельно проверяют данные через межведомственное взаимодействие. Претендовать на выплаты могут граждане РФ, постоянно проживающие в стране. При оценке нуждаемости эксперты учитывают совокупные доходы семьи, имущество и занятость родителей (или уважительные причины отсутствия работы).

Размер пособия варьируется: на ребенка выплачивают 50% (11 696,50 руб.), 75% (17 544,75 руб.) или 100% (23 393 руб.) детского прожиточного минимума региона. Беременные, вставшие на учет до 12 недель, получают 50–100% (13 144–26 288 руб.) ПМ для трудоспособных. Выплаты действуют 12 месяцев, продление требует нового заявления, которое можно подать за месяц до окончания срока.

С 2025 года при рождении ребенка в семье, уже получающей пособие на старших детей, отделение СФР автоматически назначает выплату новорожденному без дополнительных заявлений и проверок. Также родители теперь могут синхронизировать сроки выплат: в последний месяц действия пособия на одного ребенка разрешено переоформить документы сразу на всех детей.

По вопросам оформления специалисты контакт-центра СФР (8-800-100-00-01, звонок бесплатный) проконсультируют жителей области.