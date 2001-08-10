В Углегорском районе открыли движение по отремонтированному участку трассы Невельск – Томари – Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе Сахалина завершили капитальный ремонт ключевого 13,2-километрового отрезка региональной трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Работы охватили участок от поворота к Солнцевскому угольному разрезу (СУР) до села Ольховка, где изношенное покрытие требовало срочной замены для обеспечения безопасности движения, особенно под нагрузкой от тяжелой техники.

Подрядная организация уложила новое высокопрочное асфальтобетонное покрытие, специально разработанное для дорог с интенсивным движением грузовиков. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, этот тип смеси обеспечит долговечность отремонтированного участка. Сейчас дорожники завершают сопутствующие работы: устанавливают дорожные знаки и барьерные ограждения, наносят разметку. Полностью завершить благоустройство и сдать объект планируют до конца августа 2025 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев подчеркнул, что обновленный участок трассы между СУР и Ольховкой создаст необходимые условия для безопасного и комфортного передвижения всех видов транспорта по этому важному направлению.

Ремонт выполнили в рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко держит на личном контроле ход модернизации трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, инициированной президентом России Владимиром Путиным. В текущем, 2025 году, нацпроект также предусматривает ремонт участков региональных дорог на западном побережье Сахалина – в Холмском и Невельском районах.