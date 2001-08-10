Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2025
Сейчас 05:48
78,37|91,77
На Курилах ожидается сильный дождь и штормовой ветер
15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Эксперты и южносахалинцы обсудят развитие транспортной системы

Эксперты и южносахалинцы обсудят развитие транспортной системы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска запускает серию открытых семинаров для разработки решений по развитию транспортной системы города, фокусируясь на острой проблеме парковочных пространств. Главная интрига - параллельный старт пилотного проекта платной муниципальной парковки на перегруженном участке ул. Дзержинского, который позволит горожанам на практике оценить новый подход еще до окончательного формирования концепции.

Семинары пройдут 15, 16 и 17 июля 2025 года в Сахалинской областной библиотеке (ул. Хабаровская, 78), начало в 17:00. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, вход свободный для всех желающих. Команда специалистов и приглашенный российский урбанист Святослав Мурунов представят результаты исследования парковочной ситуации, концепцию внедрения регулируемых парковочных пространств, а также организуют дискуссию с жителями для определения приоритетов и сбора предложений.

Параллельно с обсуждениями администрация начнет практическое тестирование: уже в ближайшие дни стартует пилотный проект платной парковки на участке ул. Дзержинского (от ул. Буюклы до Компроспекта). Этот район стабильно страдает от дефицита парковочных мест из-за высокой концентрации транспорта. На время эксперимента платный режим будет действовать только в будние дни в рабочее время. Этот шаг позволит горожанам получить личный опыт использования сервиса и сформировать обоснованное мнение для дальнейшего диалога с властями.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?