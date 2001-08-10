Эксперты и южносахалинцы обсудят развитие транспортной системы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска запускает серию открытых семинаров для разработки решений по развитию транспортной системы города, фокусируясь на острой проблеме парковочных пространств. Главная интрига - параллельный старт пилотного проекта платной муниципальной парковки на перегруженном участке ул. Дзержинского, который позволит горожанам на практике оценить новый подход еще до окончательного формирования концепции.

Семинары пройдут 15, 16 и 17 июля 2025 года в Сахалинской областной библиотеке (ул. Хабаровская, 78), начало в 17:00. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, вход свободный для всех желающих. Команда специалистов и приглашенный российский урбанист Святослав Мурунов представят результаты исследования парковочной ситуации, концепцию внедрения регулируемых парковочных пространств, а также организуют дискуссию с жителями для определения приоритетов и сбора предложений.

Параллельно с обсуждениями администрация начнет практическое тестирование: уже в ближайшие дни стартует пилотный проект платной парковки на участке ул. Дзержинского (от ул. Буюклы до Компроспекта). Этот район стабильно страдает от дефицита парковочных мест из-за высокой концентрации транспорта. На время эксперимента платный режим будет действовать только в будние дни в рабочее время. Этот шаг позволит горожанам получить личный опыт использования сервиса и сформировать обоснованное мнение для дальнейшего диалога с властями.