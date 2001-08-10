Энергетики начали модернизацию ключевой ЛЭП на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетики компании «Сахалинэнерго» приступили к реконструкции критически важного участка магистральной линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ, связывающей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцией «Углезаводская». Работы позволят устранить опасное несоответствие: действующая линия, спроектированная в 1960-х годах на гололедные нагрузки до 25 мм, сейчас регулярно выдерживает обледенение свыше 40 мм, что создает угрозу надежности энергоснабжения региона.
Компания выполняет работы в рамках Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Эта ключевая артерия энергосистемы острова обеспечивает межмуниципальные перетоки мощности между Сахалинской ГРЭС-2, Южно-Сахалинской ТЭЦ и питает Долинский район. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинэнерго, в 2025 году специалисты заменят участок протяженностью более 11 км в наиболее уязвимом, труднодоступном месте.
Для повышения устойчивости линии к экстремальным погодным условиям энергетики демонтируют старые опоры и установят новые, повышенной прочности, сократят длину пролетов и заменят провода на усиленные, гололедостойкие. Параллельно монтажники оснастят ЛЭП современной автономной системой мониторинга на солнечных батареях, которая в режиме реального времени будет передавать данные о температуре, ветре, натяжении проводов и гололедных образованиях.
Источники финансирования — собственные средства «РусГидро» и «Сахалинэнерго». Программа ПОУРЭК стала ответом на уникальные климатические вызовы Сахалина: мощные циклоны, ледяные дожди, сейсмику, которые изначально не учитывали в полной мере при проектировании сетей. Всего в рамках программы компания реконструирует или построит заново 31 ЛЭП (общей длиной 922 км) и 21 подстанцию (суммарной мощностью 790 МВА), что кардинально повысит надежность энергоснабжения потребителей области.
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