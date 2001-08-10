В Южно-Сахалинске завершается первый этап строительства скейтпарка у южного входа на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершается первый этап строительства современного бетонного скейтпарка возле улицы Горького - первого объекта такого масштаба и уровня в Сахалинской области. Уже в августе 2025 года подрядчик сдаст объект в эксплуатацию, после чего на площадке начнутся первые спортивные тренировки, ознаменовав старт развития новой рекреационной зоны.

14 июля мэр города Сергей Надсадин совместно со специалистами профильных департаментов провел инспекцию хода работ. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, строители возводят скейт-парк в рамках создания Южной входной группы спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" со стороны ботанического сада. Этот проект создаст новую точку притяжения для жителей и гостей островной столицы. Компания-подрядчик, имеющая опыт строительства более 30 подобных объектов по России, формирует шесть специализированных модулей общей площадью 1400 кв. метров.

Три модуля уже полностью готовы, строители завершают отделку остальных. В рамках первого этапа рабочие также установят систему освещения, металлические поручни и все необходимое оборудование для комфортных занятий. Парк спроектировал элементы с учетом мнения экспертов спортивного сообщества и рассчитал конфигурацию как на профессионалов, так и на начинающих спортсменов.

Мэр Сергей Надсадин подчеркнул планы по интеграции объекта в спортивную инфраструктуру: "Мы детально обсудили аспекты для организации регулярных тренировок и соревнований в тесном взаимодействии с общественниками. Уверен, сооружение станет востребованным у горожан".