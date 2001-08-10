Водоканал Сахалина строит уникальный лабораторный центр за 250 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты "РВК-Сахалин" непрерывно, в несколько смен, контролируют качество воды для жителей Южно-Сахалинска, обеспечивая ее соответствие строгим нормативам. Главная интрига – строительство первого на островах специализированного лабораторного центра питьевой воды стоимостью свыше 250 миллионов рублей, который откроет новые возможности для анализа.

Лаборатории водоканала работают без выходных и праздников. Сотрудники берут пробы на всех этапах пути воды – от водозаборов до распределительных сетей города. Как сообщили ТИА "Острова" в компании, лаборатории также проводят дополнительные исследования по запросам горожан. Каждую пробу проверяют по множеству показателей согласно программе производственного контроля, согласованной с Роспотребнадзором и разработанной на основе санитарных правил.

Начальник лаборатории «РВК-Сахалин» Ольга Ким пояснила обязательные проверки перед подачей воды в сеть: «Мы исследуем органолептические свойства – цветность, запах, мутность; физико-химические параметры – pH, жесткость, окисляемость, содержание железа, марганца; микробиологические показатели – наличие бактерий, включая колиформные». Строительство нового лабораторного центра стало возможным благодаря государственно-частному партнерству и концессионным соглашениям группы "Росводоканал". Центр оснастят самым современным аналитическим оборудованием ведущих мировых и российских производителей, что значительно повысит точность и эффективность контроля качества воды для сахалинцев.