Участники спецоперации представили авторские произведения на сахалинской сцене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился межрегиональный фестиваль патриотического творчества с участием ветеранов и семей участников СВО. Главная интрига события – эмоциональные авторские произведения, созданные непосредственными свидетелями событий специальной военной операции, прозвучавшие на сцене исторического парка «Россия – моя история».
Десятки поэтов и музыкантов с Дальнего Востока представили зрителям стихи и песни собственного сочинения. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, фестиваль стал творческим спутником «Кубка Защитников Отечества». «Через эмоции мы говорим о событиях СВО языком тех, кто их пережил. Талантливые авторы в художественной форме рассказывают о личном опыте», – пояснил Михаил Артамонов, начальник управления по общественным проектам фонда.
Среди выступающих – гвардии сержант 11-й бригады Владимир Дугаров из Бурятии. Ветеран, писавший стихи со школы, впервые выступил перед большой аудиторией: «В стихах я сохраняю память о сослуживцах, роте и фронтовых событиях. Сегодня исполню два произведения, но в голове – ещё сотни историй о подвигах ребят». По итогам фестиваля лучших исполнителей отберут для участия во всероссийском этапе в 2026 году.
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