Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области реализуют бесплатный проект "Город мастеров", помогающий подросткам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) освоить навыки для самостоятельной жизни и трудоустройства. Главная интрига – уникальная программа "тренировочного проживания" в лагере на берегу моря, где подростки 21 день учатся полной автономии под руководством наставников и психологов.

Проект охватывает молодежь в возрасте от 10 до 18 лет, предлагая два ключевых формата поддержки. В Южно-Сахалинске на базе двух специально оборудованных квартир работают группы присмотра. Здесь подростки с ОВЗ проводят время без родителей (с 08:00 до 20:00 в будни и выходные) под наблюдением специалистов. Для каждого участника педагоги разрабатывают индивидуальную траекторию развития. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве социальной защиты Сахалинской области, ключевая задача групп – научить навыкам самообслуживания, бытового поведения, коммуникации, а также основам профессий. Подростки учатся самостоятельно ходить в магазин, готовить еду, выбирать и покупать товары.

Второй формат – «Тренировочное проживание» – организуют в селе Таранай на берегу моря. Лагерь принимает группы до 12 человек на 21 день круглосуточного пребывания. Программа включает трехразовое питание, постоянное сопровождение наставников, работу психологов и индивидуальные адаптивные программы реабилитации. Подростки осваивают работу с кухонной техникой и стиральной машиной, уборку помещений и территории, основы финансовой грамотности, приготовление пищи, навыки личной гигиены, командообразование и организацию досуга.

Министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова подчеркнула значимость проекта: «В регионе активно реализуется национальный проект "Семья". Крайне важно поддержать семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, улучшить качество их жизни, помочь подросткам трудоустроиться и научиться самостоятельности в быту без постоянной родительской помощи, а также наладить общение со сверстниками». Проект "Город мастеров" в 2025 году стал одной из ключевых практик в рамках этой господдержки.