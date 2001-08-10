Мэр Южно-Сахалинска проконтролировал ход ремонта теплотрассы на улице Поповича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично проконтролировал ход капитального ремонта магистральной теплосети на улице Поповича, поставив задачу завершить работы к Дню города при минимальных неудобствах для жителей. Главная интрига проекта – синхронизация сложных этапов замены труб на оживленной улице с обеспечением беспрепятственного проезда к домам и для экстренных служб.

Во время выездного совещания в пятницу градоначальник потребовал от руководства Сахалинской коммунальной компании (СКК) вести работы в максимальном темпе, строго учитывая интересы жителей близлежащих домов. «Для нас приоритет – комфорт жителей здесь и сейчас. Важно, чтобы люди не испытывали неудобств во время проведения работ», – подчеркнул Сергей Надсадин. Особое внимание мэр уделил организации движения, поручив СКК максимально скоординировать график и гарантировать проезд жителям и оперативным службам, особенно в свете предстоящего перекрытия части улицы Поповича в сторону проспекта Мира.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, ремонт идет на участке от улицы Чехова до улицы Красной. Директор компании Максим Беккер доложил мэру, что подрядчик уже укладывает трубопроводы в новый лоток и заливает камеры. «К концу июля планируем начать благоустройство этого участка. После его открытия перейдем на второй этап – от улицы Красной до улицы Дзержинского. Мы дополнительно проработаем вопрос подъезда к домам», – заверил Беккер. Третий этап, работы на перекрестке улиц Чехова и Поповича, запланировали на сентябрь 2025 года.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026 СКК планирует заменить в городе свыше 2,5 километров теплотрасс различного диаметра. Компания уже завершила работы на улице Невельской, продолжает их на улицах Амурской, Чехова, Бумажной и в 9-м микрорайоне, а вскоре приступит к замене труб на улице Горной.