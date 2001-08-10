Южно-Сахалинск досрочно завершает рекультивацию Синегорской свалки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске близятся к завершению масштабные работы по рекультивации Синегорской свалки, закрытой еще в 2019 году. Главная интрига проекта – его опережающий график и успешное преодоление сложностей, связанных с вывозом свыше 13 тысяч тонн отходов с крутых склонов, что позволит вернуть 3,7 гектара земли в хозяйственный оборот и значительно улучшить экологию района, особенно вблизи санатория и минеральных вод.
Работы на объекте площадью 3,7 га, где ранее накопили огромный объем мусора, вступают в завершающую стадию. Начальник управления мониторинга городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Олег Вторушин пояснил выбор метода: «Поскольку земли расположены близко к населенному пункту, мы полностью вывезли отходы. Крутые склоны, заваленные крупногабаритным мусором, создавали особую сложность, но мы успешно справились с задачей». Как сообщили ТИА "Острова" в управлении по обращению с отходами, рекультивация включает два ключевых этапа: технический и биологический.
Технический этап уже полностью завершен. Специалисты разработали и вывезли на полигон ТБО свалочный грунт, очистили прилегающие территории от мусора, укрепили склоны и подготовили поверхность для дальнейших работ. Сейчас наступил биологический этап: работники вносят удобрения и готовятся к посеву многолетних трав (клевера, овсяницы, тимофеевки) с последующим поливом. Финал всех работ запланирован на конец июля 2025 года.
Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова", Синегорск – не единственный объект внимания экологов. Министр Дмитрий Аристархов подчеркнул: «Сейчас мы рекультивируем три свалки: в Синегорске, Аниве и селе Кировское Тымовского района. Параллельно разрабатываем проектно-сметную документацию еще для 12 закрытых объектов. Все работы ведутся при активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко». Эти усилия вписываются в рамки национального проекта «Экологическое благополучие», стартовавшего в 2025 году по инициативе Президента России. Правительство области нацелено на достижение его ключевых задач: рекультивацию загрязненных земель, ликвидацию свалок и развитие инфраструктуры переработки отходов.
Власти напоминают, что несанкционированный вывоз мусора в лесные массивы, хотя и кажется быстрым решением, наносит разрушительный ущерб природе. Рекультивация таких территорий требует огромных временных, трудовых и финансовых ресурсов. Чтобы избежать этого, критически важно использовать контейнеры для отходов и строго соблюдать правила их утилизации.
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