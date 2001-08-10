Рыбопромышленные предприятия Сахалина добыли рекордные 677 тысяч тонн рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыбная отрасль сохраняет ключевую роль в экономике Сахалинской области, продемонстрировав в 2024 году значительный рост объемов добычи рыбы и морепродуктов, а также повышение средней заработной платы. Главная интрига года – увеличение вылова рыбы на 8,8% до 677,1 тыс. тонн и рост зарплат до 153,2 тыс. рублей в месяц на фоне сокращения численности работников на 10%.

Традиционно являясь основой островной экономики, рыболовство и рыбоводство обеспечили 1,5% валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2023 года, а переработка рыбы и морепродуктов добавила еще 2,8%. На начало 2025 года в регионе работают 699 предприятий, чья деятельность напрямую связана с добычей, переработкой и реализацией водных биоресурсов, что подтверждает устойчивый интерес бизнеса к сектору.

Рыбаки области в 2024 году добыли 677,1 тыс. тонн рыбы, что на 8,8% превысило результат 2023 года. Позитивная динамика затронула и вылов морепродуктов: объем добычи моллюсков и других водных беспозвоночных вырос на 8,7%, достигнув 27,1 тыс. тонн. Лидером по добыче водных биологических ресурсов традиционно выступают организации, зарегистрированные в Южно-Сахалинске. Существенный вклад также вносят округа: Южно-Курильский (27,8%), Северо-Курильский (8,8%) и Курильский (4,6%).

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинстате, предприятия переработали и законсервировали 531,7 тыс. тонн рыбы, ракообразных и моллюсков в 2024 году. Основу продукции (70,4%) составила мороженая рыба, включая мороженую сельдь (10%). В структуре переработки также выделяются: мука и гранулы из водных биоресурсов, непригодные в пищу (10,0%), мороженое филе рыбы (8,2%), мороженое мясо рыбы и фарш (3,9%), переработанные или консервированные ракообразные и моллюски (3,9%), икра (2,2%). Продукция глубокой переработки (соленая, сушеная рыба, готовые блюда) пока занимает небольшую долю, но обладает значительным потенциалом для развития ассортимента.

Несмотря на сокращение численности работников в отрасли на 10% (до 8,1 тыс. человек в 2024 году), среднемесячная заработная плата выросла и достигла 153,2 тыс. рублей, что на 17,5% выше среднеобластного показателя. В 2025 году отрасль продолжает развиваться, оставаясь важным работодателем и экономическим драйвером для островного региона.