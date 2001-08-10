В Южно-Сахалинске возводят современный умный спорткомплекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на улице Новой, 2 активно строится современный многофункциональный спорткомплекс, отвечающий запросам горожан и оснащенный интеллектуальными технологиями. Главная интрига проекта – его рекордные темпы возведения по блочно-модульной технологии, которые позволят открыть объект уже в октябре 2025 года, создав новый центр притяжения для жителей района.

Строительная компания возводит комплекс площадью свыше 1000 кв. метров, который станет ключевой спортивной локацией для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и другими игровыми видами спорта. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проконтролировал ход работ, подчеркнув, что решение о размещении объекта приняли с учетом мнения жителей, давно ожидавших подобной инфраструктуры.

- Мы прислушались к пожеланиям горожан и постарались учесть все детали, - отметил Надсадин. - Важно не только построить современный зал, но и обеспечить его работу квалифицированными тренерами, регулярными секциями и возможностью проводить городские мероприятия. Уверен, объект станет центром притяжения.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, строительство четко следует графику: завершают обустройство основания под модуль, часть оборудования уже прибыла на остров. Комплекс включает административно-бытовой корпус, технические помещения, комнаты персонала, трибуны, ворота и скамейки. Блочно-модульная конструкция обеспечивает высокую скорость строительства. По поручению мэра проект дополнительно оснастят современной звуковой системой для массовых мероприятий.

Особенность объекта – статус «умной» площадки благодаря передовым технологиям. Спорткомплекс получает интеллектуальное освещение, систему видеонаблюдения для безопасности, электронные табло и оборудование для автоматизированного управления инженерными системами. Федеральная программа при поддержке Министерства спорта РФ и регионального минспорта обеспечивает реализацию проекта, направленного на повышение комфорта и безопасности занятий спортом.