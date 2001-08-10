В Южно-Сахалинске возводят современную поликлинику для жителей Хомутово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно ведут строительство новой поликлиники в микрорайоне Хомутово, которая откроет двери для пациентов уже в январе 2026 года. Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области, медицинское учреждение сможет обслуживать более 10 тысяч жителей Хомутово и Листвиничного.

Строители уже завершили бетонные работы и приступили к внутренней отделке помещений, одновременно монтируя фасад из негорючих панелей. На объекте прокладывают теплосети и возводят стены. По словам Андрея Урума, руководителя подрядной организации, поликлиника станет современным центром амбулаторной помощи для взрослых и детей с пропускной способностью 330 пациентов в смену.

Новое медучреждение оборудуют по последним стандартам: здесь разместят хирургический и стоматологический кабинеты, физиотерапевтическое отделение, лабораторию и дневной стационар на 50 коек. Как подчеркнул министр строительства области Николай Давыдов, этот проект - часть масштабной программы модернизации здравоохранения, которая включает строительство поликлиник в Дальнем, Холмске, Углегорске и других населенных пунктах региона.