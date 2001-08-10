Южносахалинцы планируют бюджет, но 42 процента не имеют сбережений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подавляющее большинство жителей Южно-Сахалинска отслеживают свои финансы и планируют бюджет, однако почти половина горожан не имеет никаких сбережений. Опрос SuperJob выявил парадокс: несмотря на высокую вовлеченность в учет доходов и расходов, значительная часть населения обладает крайне ограниченной финансовой подушкой безопасности, что создает риски при потере дохода.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, 78% экономически активных южносахалинцев контролируют личные финансы. Из них 40% респондентов приблизительно учитывают денежные потоки, а 38% ведут детальный учет. Лишь 22% опрошенных признались, что не следят за своим бюджетом. Планированием доходов и расходов занимается еще большая доля горожан – 79%. Половина из них рассчитывает финансы на срок до полугода, 29% строят планы на период от полугода до года, а 10% ориентируются на долгосрочную перспективу.
Средний запас прочности на случай потери всех источников дохода южносахалинцы оценили чуть более чем в 4 месяца. При этом 42% горожан вообще не располагают сбережениями. Среди остальных сроки автономии распределились так: 13% продержатся лишь месяц, 23% – от 1 до 2 месяцев, 8% – от 3 до 6 месяцев. Подушку безопасности на 6-12 месяцев имеют 10% респондентов, а более чем на год обеспечены только 4%. Уровень собственной финансовой грамотности 49% участников опроса оценили как средний. Высокую компетентность продемонстрировали 21%, низкую – 9%.
Мужчины чаще женщин ведут учет поступлений и трат, а также планируют бюджет на более длительные сроки. Представители сильного пола также чаще уверены в высоком уровне своей финансовой грамотности и чаще заявляют, что смогут прожить без зарплаты дольше года. Среди респондентов 35-45 лет по сравнению с другими возрастными группами оказалось больше тех, кто ведет детальный денежный учет и планирует расходы в среднесрочной перспективе. Однако сбережений у этой возрастной категории меньше, чем у более молодых или старших горожан. Опрос показал, что люди 35-45 лет также чаще сомневаются в уровне своей финансовой грамотности. Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей в месяц систематичнее ведут личный бюджет, чаще планируют финансы на долгий срок и чаще располагают сбережениями по сравнению с теми, кто получает меньше.
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Время проведения: 30 июня — 8 июля 2025 года
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