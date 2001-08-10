Семь километров водовода построили для участков многодетных семей в Новом Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично проверил ход строительства водопровода для участков многодетных семей в районе села Дальнее. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии города, рабочие уже проложили 7 км новых труб, а подрядчик завершит все работы к октябрю 2025 года.

«Необходимо уже сейчас начинать работу с жителями, желающими подключиться к водоводу, заключать договоры. Это позволит оперативно провести подключения после сдачи сетей. Созданная инфраструктура дает семьям возможность строить дома и планировать жизнь», — подчеркнул Надсадин.

Кроме водоснабжения, выделенные многодетным семьям участки в Новом Дальнем полностью обеспечены возможностями подключения к газовым и электрическим сетям. Дополнительно семьи получают субсидии на установку локальных очистных сооружений. Инфраструктура микрорайона активно развивается: здесь уже работают современная школа и детский сад, а коммунальные службы ремонтируют дороги и дворовые территории.