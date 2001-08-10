Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 больших коробок с полезными подарками передали волонтеры АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", дочернего общества "Роснефти", для детей, находящихся в больнице, с пожеланиями маленьким пациентам поскорее поправляться и больше не болеть.

- Уже третий год мы помогаем областной детской больнице сделать время пребывания в стационаре немного комфортнее, - сказала Юлия Рязанова, волонтер АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", - все сотрудники всегда активно участвуют в этой акции, ведь многие из них – родители и прекрасно знают, как тревожно и волнительно иногда бывает ребенку в больнице.

Для выздоровления ребенка важна каждая мелочь, которая помогает ему отвлечься и скрасить больничные будни. Поэтому волонтеры-нефтяники посоветовались с врачами и собрали целый комплект из почти полутора тысяч предметов для детей.

Магнитные доски, фломастеры, карандаши, альбомы, раскраски, клей, тетради, настольные игры, пазлы и многое другое - для учебы и творчества. Моющие средства, влажные салфетки – помогут удалить результаты творческого процесса с лиц и рук. Отдельно – игрушки для сундучков храбрости, ведь самых маленьких пациентов надо обязательно награждать за смелость, с которой они идут на больничные процедуры.

Врачи, ежедневно работающие с малышами, с благодарностью приняли помощь от волонтеров, ведь такие акции помогают как детям, так и медицинскому персоналу, в достижении главной общей цели - скорейшему выздоровлению.