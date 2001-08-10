Капремонт библиотеки в Луговом завершат к середине августа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К середине августа 2025 года завершится капитальный ремонт библиотеки в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, масштабные преобразования финансируют за счет национального проекта «Семья» и субсидии на модернизацию библиотек, и это одна из трех библиотек города, реконструируемых в этом году.
Строители сейчас полным ходом ведут комплекс работ. В помещении меняют напольное покрытие, укладывая долговечный керамогранит вместо старого линолеума, ремонтируют системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Важным этапом станет перепланировка, которая позволит создать просторный зал для мероприятий. Заместитель директора Южно-Сахалинской ЦБС по хозяйственной части Татьяна Плеханова подчеркнула цель работ: «Мы создаем современное, комфортное и функциональное пространство. Библиотека станет настоящим центром притяжения, где жители района смогут участвовать в мероприятиях, учиться и отдыхать».
Директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов видит большой потенциал в обновленной площадке: «Мы уверены, что библиотека откроет отличные возможности для молодежных проектов, мастер-классов, лекций и встреч. Мы готовы активно сотрудничать». Повышение роли библиотек как центров просвещения и культуры – ключевой приоритет областного правительства и городских властей. Губернатор Валерий Лимаренко уделяет особое внимание модернизации таких учреждений, их цифровизации и доступности знаний для всех сахалинцев.
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