Южно-Сахалинск готовится к запуску первой платной парковки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск впервые вводит систему платных парковок. На улице Дзержинского между Коммунистическим проспектом и улицей Антона Буюклы завершили монтаж оборудования для пилотного проекта, который заработает уже в середине июля.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рабочие установили два паркомата, камеры видеонаблюдения, дорожные знаки и нанесли разметку для 80 парковочных мест. "Мы завершаем подготовку к запуску системы, которая должна сделать парковки в центре города более доступными", - пояснил начальник отдела специальных проектов Денис Кузьмин.
Стоимость парковки составит 85 рублей в час для автомобилей и 45 рублей для мототранспорта. Первые 15 минут будут бесплатными, а в выходные дни плата не взимается. Оплатить парковку можно через паркоматы, сайт или мобильное приложение. Для льготных категорий, включая ветеранов, инвалидов и многодетные семьи, предусмотрено бесплатное размещение.
Администрация города планирует изучить мнение жителей о новом сервисе через анкетирование и общественные обсуждения. Средства от платных парковок направят на развитие дорожной инфраструктуры. Точную дату запуска системы объявят дополнительно.
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