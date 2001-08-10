Южно-Сахалинск готовится к запуску первой платной парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые вводит систему платных парковок. На улице Дзержинского между Коммунистическим проспектом и улицей Антона Буюклы завершили монтаж оборудования для пилотного проекта, который заработает уже в середине июля.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рабочие установили два паркомата, камеры видеонаблюдения, дорожные знаки и нанесли разметку для 80 парковочных мест. "Мы завершаем подготовку к запуску системы, которая должна сделать парковки в центре города более доступными", - пояснил начальник отдела специальных проектов Денис Кузьмин.

Стоимость парковки составит 85 рублей в час для автомобилей и 45 рублей для мототранспорта. Первые 15 минут будут бесплатными, а в выходные дни плата не взимается. Оплатить парковку можно через паркоматы, сайт или мобильное приложение. Для льготных категорий, включая ветеранов, инвалидов и многодетные семьи, предусмотрено бесплатное размещение.

Администрация города планирует изучить мнение жителей о новом сервисе через анкетирование и общественные обсуждения. Средства от платных парковок направят на развитие дорожной инфраструктуры. Точную дату запуска системы объявят дополнительно.