Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2025
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14:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В Долинском районе прогнозируется высокая пожарная опасность

В Долинском районе прогнозируется высокая пожарная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, 11 июля 2025 года на территории МО Долинский МО ожидается высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности).

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности:

- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;

- не оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах;

- не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- обязательно залить водой костер, покидая стоянку.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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