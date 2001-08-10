Жителям и гостям Южно-Сахалинска напоминают о местах для продажи излишков урожая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре организованы места для реализации излишков урожая с приусадебных участков, а также улова рыбаками-любителями.
Площадки размещены как в центре города, так и в планировочных районах и селах:
- пр. Мира, 229, на территории, по западной стороне, прилегающей к торговому центру "Янтарь" - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки - 10 мест;
- напротив дома по ул. Комсомольская, 243 А - 5 мест;
- пл/р Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией - 5 мест;
- Весточка, на площадке у магазина "Товары повседневного спроса" - 5 мест;
- пл/р Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее отделения связи №21 - 5 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, в районе павильона "Имуден" - 10 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, (северная сторона дома) - 10 мест;
- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина "Долина" - 5 мест;
- с. Березняки, ул. Зеленая, 20 а, в районе магазина "Березка" - 5 мест;
- Санаторный, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;
- Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.
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