Камеры контроля скорости и светофоров заработали еще на четырех участках дорог Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 11 июля 2025 года ГИБДД Сахалинской области вводит в эксплуатацию четыре новых стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установят на аварийно-опасных участках дорог и в населенных пунктах для контроля за скоростным режимом, проездом перекрестков и другими нарушениями.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, комплексы разместят по следующим адресам:

- 87+544 км автодороги «Южно-Сахалинск-Оха» (с. Фирсово);

- 302+222 км автодороги «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск» (п. Никольское);

- п. Березняки, ул. Зелёная, 20А;

- г. Корсаков, ул. Окружная (район СОШ №3).

Новые камеры будут фиксировать широкий спектр нарушений:

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- превышение установленной скорости движения;

- выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД;

- выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора;

- нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

- нарушение правил использования ремней безопасности водителем и пассажирами.