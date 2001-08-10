Восемь сотрудников сахалинского водоканала отправятся в Оренбург на конкурс профмастерства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лаборант химического анализа "РВК-Сахалин" Галина Попова усиленно готовится представить Сахалинскую область на престижном федеральном конкурсе профмастерства "Мастер-2025". В августе в Оренбурге она и семеро коллег из сахалинского водоканала поборются за звание лучших в своих компетенциях среди всех филиалов группы компаний "Росводоканал".
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе РВК-Сахалин", конкурс призван повысить уровень профессионализма сотрудников и выявить сильнейших специалистов. Галине Поповой предстоит пройти два этапа: ответить на 20 теоретических вопросов и продемонстрировать практические навыки. На практике ей нужно будет точно определить остаточный хлор в пробе питьевой воды йодометрическим методом и правильно отобрать пробы для микробиологического анализа. Строгое жюри, включающее линейных судей и хронометристов, будет оценивать каждое действие на соответствие ГОСТам, требованиям охраны труда и культуре производства, включая мельчайшие детали вроде спецодежды и порядка на рабочем месте.
«Судьи снимут баллы за любую погрешность, но мы не боимся – наш порядок отточен до автоматизма», — поделилась Галина Попова. Ее уверенность подкреплена ежедневной работой: лаборатория "РВК-Сахалин" функционирует без выходных. Сотрудники проводят не менее 135 исследований воды в сутки по физико-химическим и микробиологическим показателям, строго соблюдая программу производственного контроля, согласованную с Роспотребнадзором. С начала 2025 года лаборатория уже выполнила свыше 20 тысяч анализов, обеспечивая постоянный контроль качества воды для жителей области.
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