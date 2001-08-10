Тихоокеанское
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9 Июля 2025
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17:48, | Новости общества Сахалина и Курил

На берег Охотского моря на Камчатке выбросило кита

На берег Охотского моря на Камчатке выбросило кита

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кита выбросило на берег Охотского моря в Камчатском крае. По словам жителей полуострова, мертвое морское животное было обнаружено в Усть-Большерецком районе, пишет ТК "41 Регион".

Тушу кита с признаками разложения во время прогулки в прибрежной зоне обнаружили камчатцы. Это произошло неподалеку от реки Опала. Что именно стало причиной гибели морского млекопитающего – неизвестно.

Отметим, это не первый случай за последнее время, когда на берегах Камчатки находят мертвыми крупных морских животных.

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