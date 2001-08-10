ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки на Дальнем Востоке в 1,5 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным ВТБ, в июне по сравнению с предыдущим месяцем дальневосточники взяли в 1,5 раза больше ипотечных кредитов. Объем выдач составил 3,2 млрд рублей. Лидерами стали Приморье (894 млн рублей), Хабаровский край (501 млн рублей) и Амурская область (406 млн рублей).

В целом по стране, по предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024 года.

В целом по итогам первого полугодия общий объем выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка: ее доля по итогам января-июня, по оценкам ВТБ, составила 78% от общего объема выдач. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.

Сам ВТБ в июне провел около 9,5 тысяч ипотечных сделок на 53,6 млрд рублей – это на 38% по числу и на 41% по объему превышает результат мая. Средний размер кредита составил 5,6 млн рублей - на 2% больше, чем месяцем ранее и на 9% - чем в прошлогоднем июне. Всего за первое полугодие россияне получили в ВТБ около 37 тысяч жилищных кредитов более чем на 198 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились.

«Государственная поддержка ипотеки остается ключевым топливом для рынка, и ВТБ активно участвует в реализации льготных программ. Мы видим, что текущая ситуация требует от заемщиков особенно взвешенного подхода к решению о покупке жилья, и наша задача – предоставить им все необходимые инструменты и консультации для принятия обоснованного решения», - прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.