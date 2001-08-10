Жителей Южно-Сахалинска просят убрать машины с парковок у домов № 12 и 14 по улице Физкультурной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 9.00 четверга, 10 июля, в Южно-Сахалинске планируют приступить к асфальтированию двух парковок на ул. Физкультурной - у домов № 12 и 14.

Жителей просят убрать автомобили к 9:00 утра и не занимать площадки, чтобы не мешать дорожникам.

Работы планируют завершить в течение двух дней.