Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2025
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Сахалинец подсмотрел у соседа пароль от телефона и украл деньги
16:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска просят убрать машины с парковок у домов № 12 и 14 по улице Физкультурной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 9.00 четверга, 10 июля, в Южно-Сахалинске планируют приступить к асфальтированию двух парковок на ул. Физкультурной - у домов № 12 и 14.

Жителей просят убрать автомобили к 9:00 утра и не занимать площадки, чтобы не мешать дорожникам.

Работы планируют завершить в течение двух дней.

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