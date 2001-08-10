Мэр Южно-Сахалинска проверил ход капремонта школы №21

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично оценил ход капитального ремонта в школе №21 во время выездного совещания. Он подчеркнул приоритетность социальной сферы и важность поддержания существующих школ наравне со строительством новых.

Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии города, ремонт фасада и кровли учебного заведения проходит в рамках федеральной программы. В 2025 году капитальный ремонт охватил также школу №30. Инспекция показала, что подрядная организация соблюдает график: рабочие уже заменили кровлю, обрешетку и стропильную систему на северной стороне и завершают работы на южной. Начальник управления капитального строительства Денис И. доложил, что основные фасадные работы выполнены. Хотя контракт предусматривает завершение к 15 августа, подрядчик планирует сдать объект на две недели раньше.

Мэр Надсадин отметил, что губернатор Валерий Лимаренко и городская администрация уделяют огромное внимание состоянию образовательных учреждений. Во время осмотра территории школы глава города указал на отдельные недочеты в благоустройстве, не связанные с текущим ремонтом. Сергей Надсадин поручил руководителям профильных служб администрации, представителям подрядчика и руководству школы совместно подготовить и оперативно выполнить план по устранению этих замечаний.