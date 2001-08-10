Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной авиагавани островов закрыли сбор использованных батареек. За месяц сотрудники и пассажиры комплекса скопили 52 килограмма разряженных аккумуляторов. Теперь их отправят на переработку.

Экологическую акцию в аэровокзале запустили 5 июня – в День охраны окружающей среды. За первую же неделю сотрудники без особого труда собрали около 20 килограммов литиевых и никель-кадмиевых ба тареек. Дело в том, что многое оборудование в терминале работает при помощи таких аккумуляторов. Это различные пульты, часы, осветительные приборы.

Позже сбор поддержали пассажиры, а также гости профориентационных экскурсий и представители СМИ. К началу июля урны заполнили до конца. Тогда специалисты службы охраны труда и технической безопасности связались с пунктами приёма вторсырья в Южно-Сахалинске. Уточнив детали, команда передала использованные батарейки для дальнейшей транспортировки на материк.

Ближайший завод по переработке этого вида отходов находится в Новосибирске. В результате многоступенчатой сортировки из аккумуляторов получают различные металлы, графит, пластик и бумагу. Уже из них специалисты создают новые батарейки, а ещё детали для авто и электроприборов, удобрения, карандаши, смазки для производства других материалов.

«Понимание того, сколь многое можно будет получить из наших использованных батареек, вдохновляет. Аккумуляторы не будут больше пылиться на полках и, уж тем более, наносить вред почве или морю. Считаю сбор, организованный аэровокзальным комплексом, прошёл успешно. Нам удалось привлечь тысячи человек и внести ощутимый вклад в защиту сахалинской природы. Верю, это не последняя наша экологическая акция, ведь отклик самих сотрудников и путешественников - колоссальный», - отметила начальник службы охраны труда и технической безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Юлия Бережная.

Отметим, это уже вторая акция, посвящённая сбору вторсырья, что провели в аэровокзальном комплексе. День гражданской авиации в феврале этого года команда авиагавани тоже отметила экопроектом. Тогда активисты объявили сбор макулатуры. Сейчас персонал разрабатывает ещё несколько мероприятий. Планируется, что они привлекут большее внимание общественности.