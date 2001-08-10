Группа осужденных создала экстремистскую организацию в одной из колоний Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Следственного комитета России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении четырех человек, обвиняемых в участии в деятельности экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, 45-летний организатор, отбывая наказание в исправительной колонии №6 за кражи и другие преступления против собственности, с января 2019 года создал и руководил экстремистской группировкой, в которую вовлек других осужденных.

Занимая высшее положение в неформальной иерархии колонии, он распределял "должности" среди своих сообщников, организовывал азартные игры для получения прибыли и пополнения "общака", а также применял "дисциплинарные меры" к тем, кто нарушал установленные им правила.

В настоящее время все четверо обвиняемых, включая организатора и трех активных участников, ознакомились с материалами уголовного дела. Расследование завершено, и дело готовится к передаче в суд.