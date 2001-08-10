В Дальнем за сутки коммунальщики промыли четыре километра водопроводных сетей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершилась масштабная промывка водопроводных сетей в микрорайонах Дальнее и Новое Дальнее. За один день специалисты "РВК-Сахалин" очистили около 4 километров труб, что составляет четверть от общего объема промытых с начала года сетей в городе.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", промывка проводилась объемным способом без использования химических реагентов. Этот метод предполагает подачу увеличенного объема воды под высоким давлением, что позволяет эффективно очищать внутреннюю поверхность труб от отложений. "Мы предварительно перекрываем участок, подключаем систему через пожарные гидранты и проводим промывку", - пояснил начальник производства Анатолий Петров.
Коммунальщики проводят работы как по плановому графику, так и по заявкам жителей. Диспетчерская служба предприятия (+7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25) принимает обращения круглосуточно.
Параллельно "РВК-Сахалин" реализует инвестиционную программу 2025 года, строя магистральную сеть от водозабора Лугового для улучшения водоснабжения улиц Алых роз, Шебунина, Крымской и других в районе Дальнее. Всего с начала года в островной столице промыли уже 20 километров водопроводных сетей.
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