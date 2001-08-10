Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в Тунгоре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июля в селе Тунгор произошло возгорание бытовой техники в одной из квартир трехэтажного дома. Спасатели прибыли на место через 2 минуты после вызова и полностью ликвидировали пожар за 27 минут.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу в 17:43. Пожарные из ПСЧ №54 оперативно выехали по адресу ул. Ленина, 20, где зафиксировали возгорание на площади 2 квадратных метра. Уже в 17:49 им удалось локализовать очаг, а к 18:10 полностью ликвидировать пламя.

На месте происшествия работали 4 спасателя и 1 единица техники. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Специалисты пока устанавливают точную причину возгорания бытовой техники в квартире.