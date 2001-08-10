Тихоокеанское
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9 Июля 2025
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10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Школьники из села Дальнее посетили пожарную часть в Анивском районе

Школьники из села Дальнее посетили пожарную часть в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники пришкольного лагеря средней школы № 20 села Дальнее уже несколько дней подряд посещают Анивский пожарно-спасательный отряд. С 1 по 8 июля для них организовали серию экскурсий, в ходе которых дети смогли увидеть, как работают пожарные.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пожарно-спасательного отряда, каждую группу школьников проводили по ключевым помещениям части. Ребята побывали в комнате отдыха, учебном классе, диспетчерском пункте и даже в кабинете начальника караула. Особый интерес у детей вызвал пожарный гараж, где им разрешили заглянуть в отсеки спецтехники и посидеть в кабине автомобиля.

Экскурсии для школьников проводили разные дежурные караулы, поэтому каждый раз дети общались с новыми сотрудниками. Огнеборцы показывали им спецоборудование, гидравлический инструмент для спасения людей и даже разрешали примерить боевую форму. Кроме того, спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности: как действовать при возгорании и куда звонить в экстренных случаях.

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