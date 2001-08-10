МТС ускорила мобильный интернет у "южных ворот" Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в городе Корсаков Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета для 32 тысяч жителей самого южного города Сахалина.
Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных на территории Корсакова. Новые скорости интернета позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.
Корсаков - это второй по численности населения город Сахалинской области, который часто называют «южными воротами острова». Это крупный порт, через который проходит 80% всего грузооборота Сахалина. Город стоит на берегу Анивского залива в живописной бухте Лососей среди невысоких сопок, укрытых густым зеленым ковром. У Корсакова богатая история - еще в средние века тут располагались айнские поселения. В 19 веке он стал одним из первых русских населенных пунктов на всем Сахалине.
В 1869 году город получил свое название в честь восточносибирского губернатора Михаила Корсакова.
«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети МТС в Сахалинской области - в этом году он затрагивает Южно-Сахалинск, Корсаков и Троицкое. Корсакову мы уделили повышенное внимание, поскольку это один из центров областной промышленности и важнейший транспортный узел региона.
Проведенная модернизация позволит обеспечить еще более высокие скорости мобильного интернета и повысит цифровой комфорт жителей и гостей Корсакова. Кроме того, обновленная телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать на территории города инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии для корпоративных клиентов», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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