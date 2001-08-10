В Южно-Сахалинске отремонтировали 70 спортивных объектов с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска активно модернизирует спортивную инфраструктуру города, уделяя внимание как плановому ремонту, так и оперативному реагированию на запросы жителей. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, ключевой задачей остается создание современных, востребованных площадок.

Один из последних обновленных объектов – футбольное поле с искусственным покрытием в планировочном районе Луговое (район ул. Гайдука). Старое покрытие полностью исчерпало ресурс. Специалисты оперативно демонтировали его и уложили новое, а в ближайшее время установят футбольные ворота. Директор департамента Алексей Боженко подчеркнул востребованность площадки и планы привлечь инструктора для организации спортивной работы. Параллельно завершается ремонт баскетбольной площадки в Синегорске.

Особое внимание уделяется обратной связи с горожанами. Так, по инициативе жителя Валерия Ромаданова, обратившегося в администрацию, ведется реконструкция хоккейной коробки у дома №22 по ул. Украинской. В прошлом году здесь демонтировали старое деревянное ограждение. В этом сезоне рабочие забетонировали основание и установили новое ограждение. Зимой администрация организует заливку льда для создания современной площадки, пригодной для обучения детей хоккею. Валерий Ромаданов выразил удовлетворение оперативным откликом властей на предложение, важное для молодежи района.

Всего на балансе департамента находится 136 спортивных объектов. С весны 2025 года сотрудники отремонтировали уже около 70 площадок и комплексов. Круглогодичную спортивную работу на этих объектах обеспечивают 19 инструкторов. Актуальную информацию о мероприятиях департамент регулярно публикует в своем телеграм-канале "Мой спортивный Южный".