Волонтеры очистили берег в Пригородном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском районе на пляже поселка Пригородное одновременно прошли экологическая акция «Чистый берег» и яркое открытие купального сезона, приуроченное к празднику Ивана Купала. Жители, включая пожилых людей и волонтеров, не только убрали территорию, но и окунулись в атмосферу народных традиций.
К акции активно присоединились постояльцы местного пансионата для престарелых и инвалидов, члены организации пенсионеров «Бархатный сезон», танцоры объединения «Чайка», серебряные волонтеры «Золотые ручки» и представители районной администрации. Энтузиазм проявили и отдыхавшие в этот теплый июньский день на берегу Анивского залива сахалинцы. Совместными усилиями участники очистили береговую линию от стеклянных и пластиковых бутылок, упаковок, банок и окурков. Они собрали более 10 мешков мусора, который сотрудники администрации Корсаковского городского округа оперативно вывезли с пляжа.
После плодотворной работы настало время праздника. Участники акции и все желающие стали зрителями и участниками красочного театрализованного представления, посвященного Ивану Купале. Смельчаки, следуя древней славянской традиции, перепрыгнули через ритуальный костер. Для гостей праздника организовали мастер-класс по плетению венков из полевых цветов, нанесли аквагрим и закружили в веселых хороводах под музыку.
Екатерина Фролова, директор Корсаковского пансионата, подчеркнула важность таких мероприятий для подопечных: «В наших учреждениях мы активно реализуем проекты для старшего поколения. В теплые летние дни особенно ценно предоставить им возможность побывать в живописных местах острова, пообщаться и отдохнуть на природе».
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