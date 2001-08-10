В ВТБ рассказали о различиях в просрочках сейчас и в кризис 2008-2009 годов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ситуация с просроченными кредитами в портфеле ВТБ и России в целом далека от драматической и по мере снижения ключевой ставки будет выправляться, сообщил в интервью "Фонтанке" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, в ВТБ текущая доля проблемных кредитов - 4% (и физическим, и юридическим лицам).
"Эльвира Сахипзадовна заявляла, что и ЦБ фиксирует не только по нам, но и по сектору слабый прирост таких величин, но пока они - по юридическим лицам уж точно - находятся очень далеко от значений 2008-2009 годов. Поэтому да, происходит легкое ухудшение кредитного портфеля, но не драматическое. И мы все-таки надеемся, что пик ставки пройден. Дальше будет облегчение этой процентной нагрузки через снижение ставки", - сказал топ-менеджер.
Он напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов, который был мировым, доля проблемных кредитов выросла до 10%.
Рецессии в России нет, а вот о "переохлаждении" экономики говорить в целом некорректно, полагает Дмитрий Пьянов.
Мне не нравится термин "переохлаждение"… Я, например, родился в Сибири, и для меня 20 – это еще нормально. Поэтому переохлаждение – это очень субъективная тема. Замедление экономики неравномерное. Некоторые себя чувствуют хорошо и при высокой ключевой ставке - например, агропромышленный комплекс", - указал представитель банка.
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