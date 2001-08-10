На Сахалине отремонтировали уже 233 двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области полным ходом идет ремонт дворовых территорий - к настоящему моменту уже привели в порядок 233 из 328 запланированных дворов. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал от подрядчиков завершить все работы к середине июля, подчеркнув, что неотремонтированные дворы будут считаться недоработкой.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, первоначальный план включал 307 дворов, но после дополнительного обследования добавили еще 21 территорию. "Мы проводим ямочный ремонт дорожного покрытия, обновляем тротуары, устанавливаем бордюры и занимаемся озеленением", - пояснил министр ЖКХ Дмитрий Аристархов. По его словам, такой подход позволяет оперативно устранять проблемы с асфальтовым покрытием.

Параллельно в области идет капитальный ремонт 140 дворов. "Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в министерстве ЖКХ, в рамках капремонта полностью заменяют асфальт, обновляют инженерные сети, обустраивают парковки, детские и спортивные площадки". Работы уже начались в 17 муниципалитетах, при этом в Невельском районе их полностью завершили, а в Долинском - выполнили на 4 из 6 территорий. Северо-Курильский район в этом году в программу не вошел - там все дворы признали соответствующими нормативам.