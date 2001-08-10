Тихоокеанское
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10:49, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открывают школу безопасного вождения электросамокатов

В Южно-Сахалинске открывают школу безопасного вождения электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартует серия бесплатных занятий по безопасному управлению электросамокатами. Организаторы приглашают всех желающих освоить правила дорожного движения и улучшить навыки вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации, первое занятие пройдет 12 июля на территории школы №20 в Дальнем с 12:00 до 18:00. Опытные инструкторы подготовили насыщенную программу, включающую как теоретическую часть с изучением ПДД, так и практические упражнения. Участники научатся правильно маневрировать, тормозить, соблюдать дистанцию и парковать электросамокаты.

Цель - повысить культуру вождения и снизить количество аварий с участием СИМ. В случае плохой погоды мероприятие перенесут, о чем заранее сообщат участникам.

Компания "Вуш" при поддержке Центра управления городской мобильностью планирует провести еще пять подобных занятий - 27 июля, 10 и 24 августа, 7 и 21 сентября. Как отмечают организаторы, такие инициативы помогают сделать городскую среду безопаснее для всех участников движения.

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